Bruno Guimaraes è un nuovo calciatore del Newcastle. I Magpies hanno appena annunciato l'acquisto a titolo definitivo dall'Olympique Lione del centrocampista brasiliano classe 1997, che firma un contratto di 4 anni e mezzo.

Questo il comunicato ufficiale dei bianconeri sull'arrivo dell'ex obiettivo - fra le tante - anche della Juventus:



🇧🇷 𝗕𝗥𝗨𝗡𝗢 🇧🇷

Newcastle United are thrilled to announce the signing of Bruno GuimarĂŁes from Olympique Lyonnais on a four-and-a-half year deal.

Bem vindo, @brunoog97!

— Newcastle United FC (@NUFC) January 30, 2022