UFFICIALE: Newcastle, ecco Sven Botman. Il club ha confermato l'accordo per il trasferimento

Il Newcastle rende noto l'acquisto di Sven Botman dal Lille. Il difensore olandese dopo aver completato nella giornata di ieri le visite mediche ha concordato i termini di un contratto quinquennale.Le formalità del trasferimento dovrebbero concludersi questa settimana, a seguito della quale il 22enne diventerà ufficialmente un giocatore dei Magpies.

✍️ Newcastle United have agreed a deal in principle with LOSC Lille to sign Dutch defender Sven Botman for an undisclosed fee!

⚫️⚪️

— Newcastle United FC (@NUFC) June 28, 2022