UFFICIALE: Newcastle, preso il talento australiano Garang Kuol. L'attaccante: "È irreale"

Il Newcastle rende noto l'acquisto di Garang Kuol dal Central Coast Mariners. Attaccante di 18 anni, la promessa australiana si aggregherà ai Magpies da gennaio 2023. Il giocatore ha commentato: "È irreale. Da ragazzo in Australia, la Premier League è la cosa principale che tutti guardano, ma nessuno pensa che raggiungerà quelle vette. Essere una di quelle persone, essere nella posizione in cui sono, è fantastico".

✍️ #NUFC have finalised an agreement which will see Garang Kuol join from @CCMariners in January 2023.

Welcome to Newcastle United, Garang! 🇦🇺

— Newcastle United FC (@NUFC) September 30, 2022