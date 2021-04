ufficiale Stoccarda, pescato un talento dal calcio australiano per la prossima stagione

vedi letture

Lo Stoccarda rende noto l'acquisto di Alou Kuol, centravanti sudanese ma di passaporto australiano. 19 anni, arriva dal Central Coast Mariners e si sta mettendo in mostra in questa A-League con 7 reti in 16 partite. Per lui contratto fino al 2025. Si aggregherà al club tedesco dal 1° luglio.