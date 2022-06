Niente Bologna per Calvin Ramsay, giovane terzino classe 2003 in forza all'Aberdeen. Con un comunicato ufficiale il Liverpool ha annunciato l'acquisto del giovane difensore, dopo aver sorpassato gli emiliani negli scorsi giorni, trovando un accordo con il club scozzese.

Ramsay is a Red 🙌🔴

We are delighted to announce the signing of @calvinramsay03 from Aberdeen, subject to international clearance.

— Liverpool FC (@LFC) June 19, 2022