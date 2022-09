ufficiale Normann rimane a giocare in Russia. Era stato ufficializzato dal Lecce

A un passo dal trasferirsi al Lecce nel corso di quest'estate (con tanto di annuncio), il futuro del centrocampista Mathias Normann sarà ancora in Russia. Ufficiale il suo passaggio dal Rostov alla Dinamo Mosca, che lo preleva in prestito per una stagione con diritto di riscatto.