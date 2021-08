Nuovo innesto nel centrocampo del Norwich. Il club giallo-verde di Premier League ha infatti annunciato l'ingaggio di Mathias Normann, centrocampista difensivo norvegese di 25 anni arrivato in prestito oneroso (circa 2 milioni di euro) con diritto di riscatto dai russi del Rostov. Di seguito l'annuncio ufficiale.

📝 We have completed the season-long loan signing of Norwegian midfielder Mathias Normann from FC Rostov!

🇳🇴 #WelcomeNormann 🇳🇴

— Norwich City FC (@NorwichCityFC) August 29, 2021