ufficiale Nuova avventura per M'Baye Niang. L'ex Milan e Torino riparte dall'Auxerre

M'Baye Niang riparte dall'Auxerre. L'ex attaccante di Milan e Torino firma per la neopromossa in Ligue 1. Trasferimento a titolo definitivo dal Bordeaux firmando un contratto annuale, più opzione per un'ulteriore stagione. 27 anni, nel passato torneo con i girondini ha segnato solamente 3 reti in 22 partite, non riuscendo a evitare la retrocessione.