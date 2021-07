Attraverso i propri canali ufficiali, il Norwich ha reso noto di aver ingaggiato il centrocampista Pierre Lees-Melou. L'ex vicecapitano del Nizza ha firmato un contratto di tre anni con il club inglese.

📝 We are delighted to confirm the signing of midfielder Pierre Lees-Melou from OGC Nice!

🇫🇷 #BienvenuePierre 🇫🇷

