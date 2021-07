ufficiale Porto, dal Norwich arriva in prestito l'attaccante americano Soto

Sarà in Portogallo il nuovo capitolo professionale dell'attaccante americano (con doppia nazionalità cilena) Sebastian Soto. Ufficializzato infatti l'acquisto in prestito per la prossima stagione da parte del Porto, che ha prelevato il classe 2000 (in prestito in Olanda nella prima parte della scorsa annata) dal Norwich a titolo temporaneo fino al prossimo 30 giugno. Inizialmente dovrebbe essere aggregato alla seconda squadra dei Dragoes.