ufficiale Rami giocherà ancora nel Troyes. A 36 anni ha prolungato per un'altra stagione

Il difensore Adil Rami giocherà nel Troyes anche nella prossima stagione. A 36 anni, l'ex centrale del Milan ha rinnovato il suo contratto con il club di Ligue 1 per un'ulteriore stagione. La nuova scadenza è al 30 giugno 2023.

Come si evince dai social, la società dello Champagne ha adottato un metodo piuttosto curioso per l'annuncio, pubblicando un messaggio diffuso su degli schermi installati in città che ritrae lo stesso Rami accompagnato dalla frase: "Io ho rinnovato per questa stagione... E voi?". Il riferimento va anche alla campagna abbonamenti societaria.