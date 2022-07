ufficiale Reims, due cessioni e un acquisto. In entrata ecco il giapponese Ito

Ufficiali due uscite e una cessione concretizzatesi nelle scorse ore per il Reims. La squadra di Ligue 1 ha infatti lasciato partire a titolo temporaneo l'attaccante anglo-scozzese Fraser Hornby (classe '99) all'Oostende in Belgio, mentre esce a titolo definitivo Fode Doucoure (classe 2001), terzino maliano ceduto al Red Star di Parigi in seconda serie.

In entrata, invece, ecco l'attaccante giapponese Junya Ito. Icona del calcio del suo paese, 25 anni, arriva dal Genk e ha messo la firma su un contratto quadriennale con la sua nuova squadra.