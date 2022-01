ufficiale Renaud Emond lascia il Nantes e torna allo Standard Liegi. Firma fino al 2024

Renaud Emond torna in Belgio. L'attaccante classe 1991, come annunciato dal Nantes, lascia il club francese dopo due anni e si accasa nuovamente allo Standard Liegi, club che aveva lasciato nel gennaio del 2020 dopo 5 stagioni, firmando un contratto fino a giugno 2024. Per lui solo otto presenze totali in stagione tra campionato e Coupe de France.