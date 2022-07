ufficiale Robail lascia il Lens e vola in Grecia. Ha firmato un biennale con l'Atromitos

Tra gli artefici della promozione del Lens in Ligue 1 nel 2020, Gaëtan Robail non ha praticamente mai avuto l'occasione di mettersi in mostra nel massimo campionato francese. Così, l'esterno offensivo classe 1994 ha deciso di risolvere il contratto con il club transalpino e ha firmato per 2 anni con l'Atromitos Atene.