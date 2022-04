Ronald Koeman tornerà a guidare la Nazionale olandese a partire dal primo gennaio 2023. Lo ha annunciato la Federcalcio: l'ex tecnico del Barcellona prenderà il posto di Louis van Gaal, che guiderà gli Oranje fino al Mondiale in Qatar. Ha firmato un contratto triennale.

🔶 Back as our coach from 2023: 𝐑𝐨𝐧𝐚𝐥𝐝 𝐊𝐨𝐞𝐦𝐚𝐧! 🇳🇱#Koeman2026 | @RonaldKoeman pic.twitter.com/iZhpXlLCHG

— OnsOranje (@OnsOranje) April 6, 2022