ufficiale Schalke, Frank Kramer è il nuovo allenatore

Frank Kramer è il nuovo allenatore dello Schalke 04. Contratto per due stagioni per il tecnico, 50 anni, che avrà il compito di mantenere in Bundesliga la squadra, tornata nel massimo campionato tedesco dopo un solo anno di purgatorio. Già allenatore delle selezioni giovanili della Germania (Under 18, Under 19 e Under 20), Kramer è stato in seguito direttore del settore giovanile del Salisburgo e come ultima esperienza alla guida dell'Arminia Bielefeld.