ufficiale Schalke 04, esonerato Kramer. Fatale la disfatta in Coppa di Germania

Sei punti conquistati in 10 giornate e una brutta sconfitta contro l'Hoffenheim (5-1) che ha sancito l'eliminazione dalla Coppa di Germania. Inevitabile l'epilogo: lo Schalke 04 ha esonerato Frank Kramer, che era approdato sulla panchina del club di Gelsenkirchen in estate, prendendo il posto di Mike Buskens, il traghettatore artefice della promozione in Bundesliga.