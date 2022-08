UFFICIALE: Schopf vola in MLS. Il nazionale austriaco firma per il Vancouver Whitecaps

Alessandro Schöpf si trasferisce in MLS. Il centrocampista austiaco, 28 anni, arriva a titolo definitivo dall'Arminia Bielefeld. Accordo fino al 2025.

𝙎𝙞𝙜𝙣𝙚𝙙 ✍️

We are pleased to announce that we have signed Austrian 🇦🇹 International midfielder Alessandro Schöpf through 2024, with a club option for 2025! #VWFC pic.twitter.com/FPXT1Clqv4

— Vancouver Whitecaps FC (@WhitecapsFC) August 3, 2022