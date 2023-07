ufficiale Schulz risolve con il Borussia Dortmund. Ha ammiratori anche in Serie A

Come avevano già previsto nella primavera scorsa in Germania, finisce qui la collaborazione professionale tra il Borussia Dortmund e Nico Schulz. Il laterale di piede mancino, 30 anni, ha infatti risolto anticipatamente il contratto che lo legava ai gialloneri di Germania, dopo quattro anni.

Sebastian Kehl, ds del Dortmund, ha così commentato la notizia ai canali del club: "Siamo tutti consapevoli che le cose non sono andate come sperato negli ultimi anni. Tuttavia, auguriamo a Nico tutto il meglio per il futuro sportivo e personale". Il nome di Schulz è stato accostato nelle settimane scorse anche a qualche squadra italiana, su tutte Lazio, Roma e Bologna.