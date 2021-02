ufficiale Sei innesti per il Tambov, tra cui il nazionale moldavo Carp

Nuovi movimenti sul mercato russo. Il Tambov si è assicurato la firma di sei calciatori. Su tutti spicca l'ingaggio del centrocampista Catalin Carp (27), protagonista con la nazionale della Moldavia, prelevato a titolo gratuito dall'FK Ufa, stessa squadra del pari ruolo Azer Aliev (26).

Cresciuto nel club rosso-celeste, il centravanti Artem Arkhipov (24) fa il suo ritorno alla casa madre in prestito dal Kuban Krasnodar.

Stessa formula utilizzata per il macedone David Tosevski (19), attaccante nazionale di categoria, in arrivo dal Rostov.

E' temporaneo anche il trasferimento di Yuri Bavin (27), centrocampista tesserato dall'Ural Ekaterinburg. Così come quello di Anton Terekhov (23), ala destra di proprietà della Dinamo Mosca.