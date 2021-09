ufficiale Shakhtar Donetsk, il terzino Kyryukhantsev ceduto in prestito all'Oleksandriya

Lo Shakhtar Donetsk di Roberto De Zerbi, avversario dell'Inter nella fase a gironi di Champions League, sfoltisce la rosa. Igor Kyryukhantsev, terzino destro classe 1996 e prodotto del settore giovanile, si trasferisce infatti in prestito all'Oleksandriya. In precedenza aveva disputato 81 partite con la maglia del Mariupol, sempre in Ucraina.