ufficiale Sheffield, il nuovo difensore è un campione d'Europa: preso Thomas

vedi letture

Nuovo acquisto per lo Sheffield, che ha annunciato negli scorsi minuti l'arrivo di Luke Thomas, giovane difensore del Leicester che si trasferisce in Premier League in prestito. Campione d'Europa a livello Under 21 con l'Inghilterra, Thomas ha anche una FA Cup nel suo palmares e nella prossima stagione potrà mettersi in mostra in Premier con lo Sheffield United.