ufficiale Sparta Praga, se ne va l'ex Lazio Libor Kozak. Via anche Zahustel

vedi letture

Lo Sparta Praga non ha messo a punto soltanto il rinnovo della stellina Adam Hlozek (18). Il club vice campione della "Fortuna Liga" ha deciso di non prolungare i contratti di due giocatori. Il primo è Libor Kozak (32 anni oggi), centravanti noto alle nostre latitudini per essere stato acquistato giovanissimo dalla Lazio e per aver poi militato con Brescia, Aston Villa, Bari e Livorno. Lascia dopo due anni.

Il secondo è Ondrej Zahustel (29), ala destra che in questa stagione ha giocato 13 partite segnando due goal. Alla pari di Kozak, ha fatto parte della nazionale della Repubblica Ceca.

Poslední Liborova oslava v kabině... Jeden z nás! 💙💛❤️ A vy se těšte na závěrečné Buď v týmu sezony 2020/2021! #acsparta pic.twitter.com/FS23veKAgC — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) May 29, 2021