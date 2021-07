ufficiale Sporting CP, rinforzo in attacco: dal Granollers arriva Mamadou Gassama

Altro rinforzo per lo Sporting CP. Come annunciato tramite un comunicato ufficiale dal club lusitano, l'ala destra spagnola Mamadou Gassama, 27 anni e proveniente dal CB Granollers, ha firmato un contratto e s'è vestito di biancoverde. "Sono molto felice di firmare per un grande club come lo Sporting - le sue parole al sito ufficiale della società portoghese - e non vedo l'ora di dare il massimo per vincere dei titoli qui".