ufficiale Stoccarda, Hitzlsperger non rinnova il contratto. Via nell'autunno 2022

Il CEO dello Stoccarda Thomas Hitzlsperger ha informato il consiglio d’amministrazione del club che non rinnoverà il suo contratto in scadenza il prossimo autunno. L’ex centrocampista resterà comunque in carica per tutto quest’anno e sarà coinvolto nella ricerca e nella formazione del suo successore. “Ho informato il club che non sarò disponibile per ulteriori collaborazioni oltre la scadenza del contratto nell’ottobre 2022. Non è una scelta facile perché lo Stoccarda significa tanto per me e a questo club associo tanti ricordi meravigliosi. - spiega Hitzlsperger come si legge sul sito – Le nuove strutture hanno reso lo Stoccarda più snella, veloce e robusta, inoltre nonostante la perdita di reddito dovuta alla pandemia siamo riusciti a rendere il club attraente dal punto di vista sportivo e mantenerlo su basi economiche solide. Sono molto grato per gli anni trascorsi insieme, darò tutto fino all’ultimo giorno di contratto e resterò emotivamente vicino allo Stoccarda anche in futuro”.