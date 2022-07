ufficiale Takashi Inui resta in Giappone. L'ex Betis firma con lo Shimizu S-Pulse

Takashi Inui resta in Giappone. L'esterno offensivo lascia dopo una sola stagione il Cerezo Osaka e passa allo Shimizu S-Pulse, con cui firma un contratto fino a gennaio 2023. Inui, 34 anni, ha giocato per 10 anni in Europa, dove ha vestito le maglie di Bochum, Eintracht Francoforte, Real Betis, Alaves ed Eibar.