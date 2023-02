ufficiale Tino Costa non si ferma, a 38 anni l'ex Genoa e Fiorentina va al Deportivo Moron

A 38 anni la carriera di Alberto Costa, noto come Tino ed ex Genoa e Fiorentina tra le altre, non si ferma. Il centrocampista classe '85 ha salutato il San Martin de Tucuman e ha firmato fino al termine dell'anno solare 2023 con il Deportivo Moron, club della seconda categoria argentina.