Dopo aver ufficializzato l'acquisto di Moussa Dembélé e in attesa di annunciare il colpo Jordan Henderson, l'Al Ettifaq di Steven Gerrard continua il suo shopping in Europa e ingaggia anche Jack William Hendry. Il difensore scozzese, classe 1995, ha firmato un contratto con il club saudita, che ha pagato quasi sette milioni al Bruges per il trasferimento.

Esperienza da dimenticare in Italia

Nato a Glasgow il 7 maggio 1995, Hendry è cresciuto nel settore giovanile del Celtic, prima di cominciare un lungo cammino che lo ha portato a vestire, tra le altre, le maglie di Dundee, Wigan, Melbourne City e Oostende. Nella scorsa stagione il Bruges lo aveva ceduto alla Cremonese, ma è tornato alla base a gennaio, dopo appena sei mesi e otto presenze tra campionato e Coppa Italia nella formazione grigiorossa, poi retrocessa in Serie B.

First name Jack. Last name Hendry. He plays at the back, you’ll not score in a century.

Welcome to the family @Jack_Hendry2 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 #Ettifaq | #Jack_Ettifaqi pic.twitter.com/5JW49nuQNU

— Ettifaq Club (@Ettifaq_EN) July 26, 2023