ufficiale Union Berlino, un'entrata e un'uscita. C'è Mohwald dal Werder, Ingvartsen al Mainz

Ufficiale un doppio movimento nella rosa dell'Union Berlino. Il club della capitale ha infatti annunciato in entrata l'acquisto di Kevin Mohwald, difensore centrale 28enne prelevato per 1 milione di euro circa dal retrocesso Werder Brema. In uscita, invece, girato in prestito il centrocampista offensivo danese Marcus Ingvartsen, classe '96, al Mainz, anch'esso nella massima serie tedesca.