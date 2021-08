ufficiale Valencia, preso Foulquier dal Granada e ceduto Sobrino al Cadice

Il Valencia ha registrato due movimenti dalla propria rosa nelle ultime ore. Uno in entrata e l'altro in uscita: preso a titolo definitivo Dimitri Foulquier, 28enne prelevato per 2,5 milioni di euro dal Granada e messo sotto contratto fino al 2025; contestualmente ha lasciato la rosa dei Murcielagos l'attaccante Ruben Sobrino, passato al Cadice, sempre in Liga spagnola.