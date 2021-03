ufficiale Vissel Kobe, preso il nazionale kenyota Masika. Lo aspetta Iniesta

Dopo Belgio, Cina ed Inghilterra, per Ayub Timbe Masika (28) è la volta di provare il campionato giapponese. L'attaccante kenyota, più volte convocato nella rappresentativa del suo paese, ha messo alle spalle l'esperienza con il Beijing Renhe e sceglie il Vissel Kobe per il suo futuro. Nella squadra del Sol Levante militano tre calciatori ex Barcellona, Sergi Samper (26), il belga Thomas Vermaelen (35) e soprattutto Andrès Iniesta (36).