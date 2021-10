Il Watford, tramite una nota ufficiale, ha confermato l'esonero del tecnico Xisco Munoz. Gli ultimi risultati del club, infatti, non hanno convinto la proprietà del club inglese. Ecco il comunicato:

ℹ Watford FC confirms Xisco Muñoz has left his post as the club's Head Coach.

— Watford Football Club (@WatfordFC) October 3, 2021