ufficiale WBA, tesserato l'esperto portiere Lonergan: accordo fino a fine stagione

vedi letture

Colpo in entrata per il West Bromwich Albion. I Baggies hanno infatti comunicato l’ingaggio dell’esperto portiere Andy Lonergan. Il 37enne, ex Preston e Bolton, ha firmato fino al termine della stagione e proverà ad aiutare il club, attualmente penultimo in Premier League.