ufficiale Werder Brema, se ne vanno Selassie e l'ex Sampdoria Moisander

vedi letture

Tempo di addii per una squadra che deve affrontare l'onta della retrocessione dalla Bundesliga. Il Werder Brema non rinnoverà i contratti di Theodor Gebre Selassie (34) e Niklas Moisander (35).

Per il terzino destro di nazionalità ceca ed origini etiopi cala il sipario su un'avventura nove anni, 298 presenze e 24 goal, intervallati da due Europei con la Repubblica Ceca. Almeno per il momento non figura nella lista dei convocati da Jaroslav Silhavy per l'edizione che sta per cominciare, ma come è noto c'è ancora un nominativo in sospeso per la questione legata ad Ondrej Kudela e l'accusa di razzismo. Selassie non viene chiamato nella Cechia da oltre due anni.

Il difensore centrale finlandese lascia con il ruolino di 142 apparizioni e tre reti in cinque anni. Prima di allora Moisander ha giocato per Zwolle, Ajax ed AZ Alkmaar in Olanda e per la Sampdoria in serie A. Il suo apporto alla selezione finnica recita complessivamente 62 gettoni e due marcature dal 2008.