ufficiale West Ham, il giovane Appiah-Forson rinnova fino al 2023

vedi letture

Keenan Appiah-Forson, centrocampista inglese classe 2001, ha rinnovato il suo contratto con il West Ham. Come si legge sul sito ufficiale degli Hammers il ragazzo, che ha recentemente fatto il suo debutto in Europa, ha firmato fino al 2023, con opzione per rinnovare per un'altra stagione. "Significa davvero molto per me firmare questo rinnovo", ha detto Forson al sito ufficiale del club. "Ho fatto molta strada in questa squadra nel corso degli ultimi anni e sono migliorato tantissimo. Giocare per il West Ham significa molto per me, in tanti vorrebbero essere al mio posto. Mi ritengo molto fortunato, quello che sto facendo qui al West Ham è fantastico".