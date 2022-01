ufficiale Wolverhampton, preso Sang-bin Jung. Andrà in prestito al Grasshoppers

Un altro acquisto asiatico per il Wolverhampton. Dopo il giapponese Kawabe, il club inglese ha annunciato l'acquisto del promettente esterno offensivo coreano Sang-bin Jung. Il classe 2002 arriva dal Suwon Bluewings ma non si fermerà in Inghilterra: la sua carriera in Europa comincerà dalla Svizzera, nel Grasshoppers.