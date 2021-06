ufficiale Yeni Malatyaspor, arriva il nazionale tunisino Haddadi. Via Zeki Yavru

Nuovo colpo in entrata per i turchi dello Yeni Malatyaspor. Oussama Haddadi (29), terzino sinistro di nazionalità tunisina, ha firmato un contratto biennale con opzione per un'ulteriore stagione. E' di proprietà dei sauditi dell'Al-Ettifaq, ma ha giocato in Super Lig la stagione appena conclusa con la maglia del Kasimpasa. Vanta una grande esperienza nella rappresentativa nordafricana.

E si registra un'ulteriore partenza. Il terzino destro Zeki Yavru (29) non prolungherà il contratto che andrà in scadenza tra pochi giorni. Dovrebbe approdare da svincolato al Giresunspor.

#3 𝐎𝐮𝐬𝐬𝐚𝐦𝐚 𝐇𝐚𝐝𝐝𝐚𝐝𝐢 🐅 pic.twitter.com/835KPeVO6g — Helenex Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) June 25, 2021