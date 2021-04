Un rigore sbagliato e tante occasioni sciupate: Erling Haaland si riscopre umano

vedi letture

Il robot improvvisamente è diventato umano. Dopo un periodo in cui sembrava poter segnare usando solo la forza del pensiero, Erling Braut Haaland si è preso una "pausa" e ha smesso di essere letale.. L'attaccante norvegese, terzo nella classifica marcatori della Bundesliga e primo in quella della Champions League, si è sbloccato domenica scorsa contro il Werder Brema dopo una serie negativa di sette partite tra Borussia Dortmund e Nazionale. Ieri sera, contro l'Union Berlino, si è però di nuovo inceppato: ha sbagliato un rigore nel primo tempo e non ha concretizzato nessuna delle sette occasioni avute a disposizione, un paio delle quali piuttosto interessanti. La rincorsa alla Champions dei gialloneri, condizione fondamentale affinché Haaland resti in Germania, continua, ma oggi il ragazzone sembra un po' meno sereno rispetto a qualche settimana fa: semplice calo fisiologico, o le continue voci di mercato stanno in qualche modo incidendo?