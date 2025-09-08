Una eurorivale della Juventus chiude un colpo. Il Pafos prende Mimovic dal Fenerbahce
La Juventus avrà un avversario in più nel suo cammino per la Fase Campionato di Champions League.
In queste ore infatti i ciprioti del Pafos, eurorivali della Vecchia Signora, hanno annunciato di aver completato l'acquisto di Ognjen Mimovic (21 anni), terzino destro serbo classe 2003 che approda a Cipro in prestito con diritto di riscatto dai turchi del Fenerbahce.
Di seguito il calendario della Fase Campionato di Champions League per quanto riguarda le squadre italiane:
1a GIORNATA
Martedì 16 settembre 21:00
JUVENTUS-Borussia Dortmund
Mercoledì 17 settembre ore 21:00
Ajax-INTER
Psg-ATALANTA
Giovedì 18 settembre ore 21:00
Manchester City-NAPOLI
2a GIORNATA
Martedì 30 settembre ore 18:45
ATALANTA-Club Brugge
Martedì 30 settembre ore 21:00
INTER-Slavia Praga
Mercoledì 1 ottobre ore 21:00
NAPOLI-Sporting CP
Villarreal-JUVENTUS
3a GIORNATA
Martedì 21 ottobre ore 21:00
Psv-NAPOLI
Union SG-INTER
Mercoledì 22 ottobre ore 21:00
ATALANTA-Slavia Praga
Real Madrid-JUVENTUS
4a GIORNATA
Martedì 4 novembre ore 18:45
NAPOLI-Eintracht Francoforte
Martedì 4 novembre ore 21:00
JUVENTUS-Sporting CP
Mercoledì 22 ottobre ore 21:00
INTER-Kairat Almaty
Marsiglia-ATALANTA
5a GIORNATA
Martedì 25 novembre ore 21:00
Bodo/Glimt-JUVENTUS
NAPOLI-Qarabag
Mercoledì 26 novembre ore 21:00
Atletico Madrid-INTER
Eintracht Francoforte-ATALANTA
6a GIORNATA
Martedì 9 dicembre ore 21:00
ATALANTA-Chelsea
INTER-Liverpool
Mercoledì 10 dicembre ore 21:00
JUVENTUS-Pafos
Benfica-NAPOLI
7a GIORNATA
Martedì 20 gennaio ore 21:00
Copenaghen-NAPOLI
INTER-Arsenal
Mercoledì 21 gennaio ore 21:00
ATALANTA-Athletic Club
JUVENTUS-Benfica
8a GIORNATA
Mercoledì 28 gennaio ore 21:00
Monaco-JUVENTUS
Borussia Dortmund-INTER
Union SG-ATALANTA
NAPOLI-Chelsea