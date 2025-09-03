Ufficiale Altro innesto per una delle eurorivali della Juventus: Pafos, Giaretta pesca in Svezia

Linea verde in casa Pafos, una delle squadre che dovrà affrontare la Juventus in Champions League e la cui direzione sportiva è affidata all'italiano Cristiano Giaretta. Quest'ultimo ha messo a segno un colpo per il presente e, chissà, anche per il futuro, andando a pescare il centrocampista Wilmer Odefalk dagli svedesi del Brommapojkama. Di seguito il comunicato ufficiale del club cipriota:

"Il Pafos FC è lieto di annunciare la firma di Wilmer Odefalk, che arriva in prestito dall'IF Brommapojkarna. Il 20enne centrocampista svedese, classe 2004, arriva a Pafos come uno dei prospetti più interessanti del calcio svedese. Nonostante la giovane età, in carriera ha già collezionato più di 100 presenze ufficiali e oltre 20 reti.

Odefalk è cresciuto nelle file dell'IF Brommapojkarna e ha giocato anche per il Djurgårdens IF, nella massima serie svedese. Ha rappresentato la Svezia a livello internazionale giovanile, sottolineando il suo status di giocatore con un grande potenziale per il futuro. Siamo lieti di dare il benvenuto a Wilmer nel nostro club e gli auguriamo ogni successo!".