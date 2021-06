Uruguay, Suarez: "Triste per il ko con l'Argentina, non era così che volevamo iniziare"

vedi letture

Luis Suarez, attaccante dell'Uruguay, attraverso un post sul suo profilo Twitter, commenta così il KO contro, l'Argentina, prima gara della Celeste in questa Copa America: "Sono triste per la sconfitta, non è quello che volevamo per iniziare il torneo. Continuo a fidarmi più che mai di questo gruppo, perché uniti possiamo andare avanti".