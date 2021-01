Valdano: "A Odegaard sono mancati coraggio e pazienza. Haaland o Mbappe? Scelgo il primo"

Martin Odegaard è ormai un giocatore dell'Arsenal. Una notizia che Jorge Valdano ha commentato così: "Non credo che abbia giocato male quando è stato chiamato in causa, ma gli è mancato un po' di coraggio, non si preso molti rischio. È mancato spesso nell'ultimo passaggio, che è quello che ci si aspetta da uno come Odegaard. Ma questo ha a che fare con la fiducia e credo che ci sarebbe voluto un altro po' di tempo Gli è mancata la pazienza. Un giocatore del Real deve avere più capacità di soffrire, non deve cedere così presto. E ancor meno quando si tratta di un giovane, che è in competizione con due stelle come Kroos e Modric".

Haaland o Mbappé?

"Prenderei Haaland. Ha la capacità di muoversi in spazi stretti e a campo aperto, sa fare gol con continuità. Mbappé è un campione ma sono molto impressionato da Haaland. Segna i gol di tutti i modi".