Valencia, il presidente Murthy contro la Superlega: "Non è la soluzione, aggraverà il problema"

Attraverso una lunga lettere postata sul sito ufficiale del club, il presidente del Valencia Anil Murthy si schiera contro la Superlega:

"Siamo sorpresi dal messaggio che è stato mandato, ovvero che la Superlega sia la soluzione ai problemi del calcio moderno. La Superlega presentata nei giorni scorsi è un progetto puramente economico, è l'anti-calcio. I problemi del calcio moderno sono nati dagli eccessi di questi stessi club che adesso stanno unilateralmente assumendo una soluzione insostenibile. Questi club hanno generato un'inflazione eccessiva con trasferimenti ingaggi faraonici. Questa Superlega aggraverà ulteriormente il problema, piuttosto che risolverlo. L'idea della Superlega distrugge l'essenza stessa del nostro sporto e distrugge il mondo del calcio. I proprietari dei club devono comprendere la tradizione e il ruolo del calcio nella società.

Il calcio non è mai stato migliorato da un gruppo privato di 20 club. Ci auguriamo che questo venga esaminato e che le persone tornino in sé. La soluzione per il calcio moderno è accettare gli errori del passato e risolverli insieme come comunità calcistica".