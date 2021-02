Varane come Ramos? Il francese è indispensabile, ma nel 2022 potrebbe svincolarsi

Raphael Varane è uno dei senatori del Real Madrid, tra i protagonisti dello straordinario ciclo di vittorie che ha portato i Blancos a conquistare quattro Champions League in 5 anni. Titolare inamovibile anche con la Nazionale francese, campione del Mondo nel 2018, il difensore classe 1992 è uno dei pochi punti fermi anche in questa stagione difficile: è il secondo più presente, alle spalle di Thibaut Courtois. Una garanzia, un patrimonio da preservare anche perché il suo contratto scadrà a giugno 2022. Con l'addio di Ramos sempre più probabile, potrebbe essere lui a raccogliere il testimone di leader della retroguardia, ma le operazioni per il rinnovo non sono ancora cominciate. Anzi, come sottolinea AS c'è addirittura il rischio di una cessione in estate, per evitare di perderlo gratis tra un anno.