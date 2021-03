Varane via dal Real in estate? Secondo Marca è vicinissimo il rinnovo con i Blancos

vedi letture

Il Real Madrid non ha alcuna intenzione di perdere Raphael Varane, soprattutto qualora Sergio Ramos non dovesse prolungare il suo contratto. Così, in barba alle voci su una possibile cessione in estate, le parti starebbero negoziando il rinnovo del difensore centrale francese e l'accordo, secondo Marca, sembra essere vicino. I Blancos puntano a fare di lui un simbolo; arrivato in Spagna dieci anni fa per volontà di Zinedine Zidane, che lo raccomandò espressamente alla dirigenza, il classe 1993 ha vinto tutto nell'ultimo lustro ed e è diventato un calciatore chiave per tutti gli allenatori. Personalità, carisma e qualità tecniche indiscutibili ne fanno oggi uno dei centrali più forti e apprezzati al mondo. Sulle sue tracce ci sono tutte le big di Premier, ma la strada sembra tracciata: Varane è pronto a diventare ancora di più una leggenda del Real Madrid.