VIDEO - Il Brasile vince ancora. 2-1 al 100' contro la Colombia, che adesso rischia: gol e highlights

Grazie a un gol di Casemiro al 100' il Brasile ha battuto la Colombia per 2-1 in Copa America, centrando la terza vittoria in altrettante gare e staccando il pass per gli ottavi di finale. A nulla è valso il gol di Diaz per i Caffetteros, con Firmino che ha trovato il pari prima della rete del centrocampista del Real Madrid. Cuadrado e compagni adesso rischiano l'eliminazione: se all'ultima giornata Ecuador e Venezuela batteranno infatti Brasile e Perù la Colombia sarebbe clamorosamente fuori: di seguito gol e highlights della sfida.