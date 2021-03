VIDEO - Il Liverpool risorge a Sheffield: 2-0 e caccia al 4° posto riaperta: gol e highlights

Il Liverpool si risolleva dopo un periodo complicato evidenziato da quattro sconfitte consecutive e si rilancia in classifica. L'avversario non è certamente dei più ostici, considerando l'ultimo posto in classifica dello Sheffield United. A sbloccare la contesa è il giovane Curtis Jones, abile a sfruttare una respinta corta dell’ex Everton Jagielka ad inizio ripresa. Il raddoppio è arrivato poco dopo, grazie all’autorete del terzino dello Sheffield Bryan, che devia in maniera goffa un tiro di Mané. Con questi tre punti i Reds accorciano sul Chelsea e staccano l’Everton, mentre lo Sheffield resta sul fondo della graduatoria. Di seguito la classifica aggiornata:

CLASSIFICA:

Manchester City 62

Manchester United 50

Leicerster City 49

West Ham 45

Chelsea 44

Liverpool 43

Everton 40

Tottenham 39

Aston Villa 39

Arsenal 37

Leeds 35

Wolverhampton 34

Crystal Palace 33

Southampton 30

Burnley 28

Brighton 26

Newcastle 26

Fulham 23

West Bromwich Albion17

Sheffield United 11