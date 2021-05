VIDEO - LaLiga, tutti i gol del 35° turno: dal 2-2 di Real-Atlético alla risalita del Valencia

vedi letture

Di seguito tutti i gol del 35° turno de LaLiga che ha visto in questo weekend il doppio scontro al vertice Atlético Madrid-Barcellona (0-0) e Real Madrid-Siviglia (2-2). Villarreal con la pancia piena dopo la qualificazione in finale di Europa League e sconfitto in casa dal Celta Vigo, mentre il Valencia col traghettatore Voro si rialza e travolge il Valladolid. Secondo successo consecutivo per l'Eibar ultimo in classifica: i baschi a tre giornate dalla fine credono ancora nella salvezza.