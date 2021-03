VIDEO - Liverpool-Chelsea 0-1. Sprofondo rosso: 5° ko di fila in casa per gli uomini di Klopp

Vittoria fondamentale del Chelsea ad Anfield grazie a una rete di Mason Mount al 42': i blues sono quarti in classifica e si portano a +4 sul Liverpool, in stato di crisi e settimo in classifica, scavalcato anche dai cugini dell'Everton. Per la prima volta nella loro storia i reds perdono cinque sconfitte consecutive in casa. E pensare che fino al 22 gennaio la squadra di Jurgen Klopp era arrivata a una striscia di 68 partite consecutive senza perdere ad Anfield. In poco più di un mese lo scenario si è ribaltato. Di seguito gol e highlights: