Villarreal-Barcellona 1-2, le pagelle: Griezmann timbra la doppietta, Moreno oggi spuntato

VILLARREAL-BARCELLONA 1-2

Marcatori: 26' Chukwueze, 28' Griezmann, 35' Griezmann

VILLARREAL

Asenjo 6 - Un paio di belle parate. Forse era leggermente fuori posizione sul primo gol di Griezmann, sul secondo non ha colpe.

Foyth 4,5 - Sbaglia una sola cosa in tutta la partita ma vale il gol vittoria del Barcellona. Errore gravissimo.

Albiol 6,5 - Di testa le prende tutte lui. Partita ottima senza errori. (dal 90' Gaspar s.v.)

P. Torres 6,5 - Pallone perfetto per Chukwueze che vale l'1-0. Prestazione difensiva solida e ottima anche in costruzione.

A. Moreno 5,5 - Spinge con continuità ma concede qualcosa in fase difensiva. (dal 61' Estupinan 6 - Entra con buona verve)

Trigueros 6 - Partita ottima, con giocate di qualità ma anche tanta mole di corsa. Ingenuo sul fallo che gli costa il rosso dopo aver steso Messi.

Capoue 6 - Gestisce sempre bene tutti i palloni. Ottima regia. (dal 77' Gomez s.v.)

Parejo 6 - Buona corsa anche se mancano i suoi soliti inserimenti offensivi.

Chukwueze 6,5 - Quando parte è una freccia. Segna il gol dell'1-0 irridendo Jordi Alba e saltando Ter Stegen. (dal 90' Pino s.v.)

Moreno 5,5 - Non incide. Un paio di occasioni sprecate. Oggi non era la sua giornata.

Alcacer 4,5 - Non entra mai in partita. Prestazione molto sottotono. (dal 60' Coquelin 5 - Entra ma non se ne accorge quasi nessuno).

BARCELLONA

ter Stegen 6 - Sul gol non ha colpe. Per il resto sempre attento.

Dest 5 - Fa fatica da mezzala. Non riesce mai a incidere. (dal 46' S. Roberto 6 - Entra e gioca una partita onesta senza acuti)

Mingueza 6,5 - Non sbaglia una chiusura. Sta crescendo partita dopo partita.

Piqué 5,5 - Viene saltato diverse volte. Per sua fortuna il Villarreal non trova quasi mai la porta.

Alba 5,5 - Sul primo gol si fa bruciare da Chukwueze. Per il resto meno spinta del solito.

De Jong 6,5 - Per la qualità della prestazione meriterebbe almeno un voto in più in pagella ma sbaglia due gol clamorosi per uno del suo talento..

Pedri 5,5 - Corre per tutto il campo ma non riesce mai a incidere. (dal 65' Moriba 6 - Entra con il giusto piglio. Ben due occasioni dove non inquadra la porta)

Busquets 6 - Partita di sostanza. Tantissimi passaggi e pochissimi errori. (dall'88' Araujo s.v.)

Lenglet 6,5 - Bella partita senza errori al centro della difesa. In costruzione sbaglia qualcosa ma compensa nei duelli uno contro uno.

Griezmann 7 - Due gol e uomo della partita. Sta iniziando a dare continuità alle sue prestazioni. (dall'81' Dembele s.v.)

Messi 6,5 -Gioca come sempre sul velluto. Un paio di giocate delle sue anche se oggi è meno incisivo in zona gol.